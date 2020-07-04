Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча

Прямая видеотрансляция матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу 2019/20 Динамо - Шахтер.

В субботу, 4 июля, киевское Динамо в рамках матча 29-го тура УПЛ примет донецкий Шахтер. Игра пройдет на НСК "Олимпийский", начало встречи в 19:30.

Принципиальное украинское дерби на этот раз пройдет уже без определенного накала, ведь Шахтер уже давно решил вопрос с чемпионством. А вот ситуация у Динамо совсем иная: команда Михайличенко ведет упорную борьбу за второе "лигочемпионовское" место с Зарей и Десной. После 28-и сыгранных туров киевляне опережают луганчан на 2 очка, а черниговцев на 3.

Онлайн видеотрансляция матча доступна в плеере ниже:

Турнирное положение команд в группе "Чемпионшип" перед стартом 29-го тура:

Ранее стали доступны стартовые составы команд на этот матч.

Отметим, сегодня также должен был пройти матч в группе вылета УПЛ Мариуполь - Карпаты, однако в связи с тяжелым финансовым положением львовского клуба игра не состоится.

Даты и время начало других поединков 29-го тура УПЛ можно посмотреть здесь.