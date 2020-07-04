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Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)

Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 4 июля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу Ювентус - Торино. Итогом встречи стала победа лидера Серии А со счетом 4:1.

На голы Дибалы, Куадрадо, Роналду и автогол Джиджи Торино сумело ответить лишь одним точным попаданием Белотти с пенальти.

Отметим, Роналду забил гол прямым ударом со штрафного, красивым обводящим ударом положив мяч в угол ворот. Это попадание со стандарта стало первым для КриРо в Серии А спустя 43 попыток. Также на счету Роналду и голевая передача на Куадрадо.

Видео гола Роналду: 

Ювентус - Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.

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Эта победа позволила Ювентусу оторваться от ближайшего преследователя на 7 очков. Главный конкурент Юве  - Лацио свой поединок 30-го тура сыграет сегодня с Миланом, начало в 22:45 по киевскому времени.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Торино, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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