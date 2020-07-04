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Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"

Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
21:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 4 июля, в Киеве состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер.

Поединок, проходивший на НСК "Олимпийсвкий", завершился со счетом 2:3.

Темп игры оставлял желать лучшего из-за жары в Киеве. Шахтер имел подавляющее преимущество в первом тайме, которое вылилось в два забитых гола. Сначала Степаненко оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота Бойко после попадания в штангу от Болбата. Второй гол на счету Коноплянки: Евгений в своем фирменном стиле сместился с фланга в центр и пробил прямо в нижний угол - Бойко был бессилен.

Начало и середина второго тайма были диаметрально противоположны: динамовцы, проведя серию перестановок, прижали Горняков к своей штрафной. Преимущество вылилось в забитый мяч Вербича, который добил круглого после неудачного сейва Трубина. Чуть позже Трубин опять был в центре внимания: молодой вратарь Горняков ошибся на выходе и Де Пена легко перебросил его. Каштру после пропущенного гола выпустил тяжелую  артиллерию: Тайсон сменил Соломона. Бразилец тут же отдал голевую передачу на Алана Патрика, который и установил итоговый счет.

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На 90-й минуте встречи Пиварич пошел в жесткий подкат на Алана Патрика и заслуженно получил красную карточку.

Динамо - Шахтер 2:3

Голы: Вербич 51', Де Пена 67' - Степаненко 31', Коноплянка 39', Алан Патрик 72'

Предупреждения: Кадири - Соломон, Болбат, Степаненко.

Удаление: Пиварич

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Андрей Русин, Томаш Кендзера. 

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиено, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес, Алан Патрик, Маркос Антонио.

Таким образом, чемпион Украины Шахтер набрал 75 очков, Динамо - второе с 55 баллами.

В следующем туре Горняки сыграют с Десной, а Динамо - с Александрией.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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