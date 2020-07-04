Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Футболистка потеряла ногу после ужасного несчастного случая дома
Футболистка потеряла ногу после ужасного несчастного случая дома
Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве
Отец Нурмагомедова был чемпионом Украины и играл в футбол в Полтаве
Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)

Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)

Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Италии Ювентус - Торино.

В субботу, 4 июля, на стадионе "Альянц Стадиум" в рамках матча 30-го тура Серии А состоялось Туринское дерби. Победу в поединке отпраздновали номинальные хозяева. Итоговый счет 4:1.

Лидирующий в лиге Ювентус уже с первых минут начал давление, которое увенчалось взятием ворот. Дибала на третьей минуте накрутил в чужой штрафной нескольких соперников и с близкой дистанции поразил ворота Сиригу. В середине тайма Куадрадо, получив передачу от Роналду, разобрался с защитником и пробил в дальний угол - без шансов для кипера. Под занавес первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой де Лигта. "Приговор"  реализовал капитан Торино Белотти.

Во втором тайме "слово взял" Роналду, который красивейшим выстрелом со штрафного прервал свою неудачную серию из 43 ударов без голов со стандартов. Заключительную точку в матче поставил Джиджи, записавший на свой счет красивый автогол.

Ювентус - Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.

Манчестер Юнайтед "перестрелял" Борнмут в матче с семью голами

Эта победа позволила Юве (1-е место, 75 очков) оторваться от Лацио (2-е место, 68 очков) в турнирной таблице Серии А, Торино - 15-й с 31 баллами.

В следующем туре Ювентус отправится в гости к Милану (07.07.20), а Торино примет Брешию (05.07.20).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Торино, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мораес откровенно рассказал, почему принял гражданство Украины (Видео)
02 Если Месси покинет Барселону: назван клуб, куда перейдет футболист
03 Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
04 Девушка Роналду в полуоткрытом купальнике продемонстрировала бриллиант от футболиста (Фото)
05 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь