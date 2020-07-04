Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)

Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Италии Ювентус - Торино.

В субботу, 4 июля, на стадионе "Альянц Стадиум" в рамках матча 30-го тура Серии А состоялось Туринское дерби. Победу в поединке отпраздновали номинальные хозяева. Итоговый счет 4:1.

Лидирующий в лиге Ювентус уже с первых минут начал давление, которое увенчалось взятием ворот. Дибала на третьей минуте накрутил в чужой штрафной нескольких соперников и с близкой дистанции поразил ворота Сиригу. В середине тайма Куадрадо, получив передачу от Роналду, разобрался с защитником и пробил в дальний угол - без шансов для кипера. Под занавес первого тайма судья назначил пенальти за игру рукой де Лигта. "Приговор" реализовал капитан Торино Белотти.

Во втором тайме "слово взял" Роналду, который красивейшим выстрелом со штрафного прервал свою неудачную серию из 43 ударов без голов со стандартов. Заключительную точку в матче поставил Джиджи, записавший на свой счет красивый автогол.

Ювентус - Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.

Эта победа позволила Юве (1-е место, 75 очков) оторваться от Лацио (2-е место, 68 очков) в турнирной таблице Серии А, Торино - 15-й с 31 баллами.

В следующем туре Ювентус отправится в гости к Милану (07.07.20), а Торино примет Брешию (05.07.20).