Челси уверено обыграл Уотфорд

Подопечные Фрэнка Лампарда обыграли "шершней" с комфортным преимуществом.

Лондонский Челси одержал победу над Уотфордом со счетом 3:0 в матче 33-го тура АПЛ.

Счет в матче на 28-й минуте открыл Оливье Жиру. На 43-й минуте Виллиан забил второй гол, реализовав пенальти.

Точку в матче поставил Росс Баркли, который забил на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

Челси набрал 57 очков и вернулся на 4-е место в таблице, обойдя Манчестер Юнайтед.

Челси – Уотфорд 3:0

Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)

Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)

Предупреждения: Капу, Мариаппа.