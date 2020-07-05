Карлос де Пена о матче против Шахтера: "Они играли лучше нас"

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена похвалил игру футболистов "Шахтера".

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал поражение «Шахтеру» (2:3).

– В нашем исполнении получилось два разных тайма. До перерыва «Шахтер» хорошо играл, лучше нас, и забил два мяча. А на вторую половину встречи мы вышли с другим настроением, действовали лучше и смогли сравнять счет.

Затем соперник отличился еще раз, что стало для нас разочарованием, ведь мы потеряли три очка. Мы расстроены, ведь сегодня должны были завоевать как минимум одно очко, а вместо этого проиграли.

- «Динамо» победило «Шахтер» в Кубке и Суперкубке Украины, но уже в четвертый раз уступило в чемпионате, почему так происходит?

– «Шахтер» – сильный оппонент, и сегодня они играли лучше нас. Мы выбили их из Кубка, и теперь будем играть в финале соревнований. Но для нас важно их побеждать в каждом дерби или хотя бы зарабатывать какие-то очки.

До этого дня горняки победили в трех встречах с нами в этом сезоне, и это неприятно для нас. Но впереди еще три матча в чемпионате, мы должны победить во всех из них, завершить чемпионат на втором месте и, конечно, выиграть Кубок.

- Как оцените голевую передачу Александра Сироты в моменте, когда вы забивали мяч?

– Считаю, Саша провел очень хороший матч. Это был очень важный поединок для него, ведь он дебютировал сразу в игре против такого соперника, как «Шахтер». Рад за этого молодого игрока и могу его только похвалить – он заслуживает положительной оценки.

Я говорил с ним перед матчем, посоветовал получить удовольствие от игры и почувствовать это большое событие. Конечно, было бы лучше, если бы мы победили, и у него, как и у всей команды, настроение было лучшим, но мы должны перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

Уже завтра мы будем думать о «Ворскле», с которой нас ждет тяжелая игра, и мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть Кубок, – сказал де Пена.