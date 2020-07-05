Валенсия сыграла вничью с Гранадой

Левантийцы на выезде не удержали победу над Гранадой.

Валенсия упустила победу над Гранадой в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Карлос Фернандес с пенальти открыл счет на 61-й минуте, но спустя семь минут уже Валенсия выигрывала после голов Мануэля Вальехо и Гонсалу Гедеша. Правда, последнее слово осталось за Гранадой – Феде забил на 86-й минуте, установив окончательный счет 2:2.

Валенсия не может выиграть уже на протяжении четырех матчей и занимает девятое место в турнирной таблице. Гранада – десятая, уступая Валенсии по дополнительным показателям.

Гранада – Валенсия 2:2

Голы: Фернандес, 61 (с пенальти), Вико, 86 – М. Вальехо, 63, Гедеш, 68

Гранада: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х. Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес

Валенсия: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбия, 87), М. Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81)

Предупреждения: Фулькье, Гедеш, Эррера, Васс.