Валенсия сыграла вничью с Гранадой

Валенсия упустила победу над Гранадой в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Карлос Фернандес с пенальти открыл счет на 61-й минуте, но спустя семь минут уже Валенсия выигрывала после голов Мануэля Вальехо и Гонсалу Гедеша. Правда, последнее слово осталось за Гранадой – Феде забил на 86-й минуте, установив окончательный счет 2:2.
Валенсия не может выиграть уже на протяжении четырех матчей и занимает девятое место в турнирной таблице. Гранада – десятая, уступая Валенсии по дополнительным показателям.
Гранада – Валенсия 2:2
Голы: Фернандес, 61 (с пенальти), Вико, 86 – М. Вальехо, 63, Гедеш, 68
Гранада: Руй Силва, Диас (Пуэртас, 72), Нева (Жил Диаш, 83), Херман Санчес (Х. Вальехо, 83), Фулькье, Эррера, Этеки (Вико, 66), Мачис, Дуарте, Сольдадо, Фернандес
Валенсия: Силлессен, Коста (Герреро, 46), Паулиста, Мангаля, Васс, Черышев (Гедеш, 66), Коклен, Солер, Парехо (Кондогбия, 87), М. Вальехо (Макси Гомес, 66), Гамейро (Собрино, 81)
Предупреждения: Фулькье, Гедеш, Эррера, Васс.