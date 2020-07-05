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Шапаренко о финале Кубка Украины: "Должны забрать трофей"

Шапаренко о финале Кубка Украины: "Должны забрать трофей"
03:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Полузащитник Динамо о матче против Шахтера в 29-м туре УПЛ.

Шахтер в четвертый раз в сезоне УПЛ обыграл Динамо. Свой комментарий по игре дал Николай Шапаренко.

"Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором". 

О финале Кубка Украины: 

"Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру". 

О "коридоре" от болельщиков: 

"Конечно приятно, хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей". 

"Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок", — приводит слова Николая Шапаренко официальный сайт Динамо. 

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Все по теме:

ФК Динамо К, Новости футбола, Николай Шапаренко.

Автор:

Телеграф
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