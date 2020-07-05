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Десна, разгромив Колос, потеснила Динамо со втором места УПЛ

Десна, разгромив Колос, потеснила Динамо со втором места УПЛ
19:02 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Десна
Десна разгромила Колос в стартовом матче воскресной программы 29-го тура УПЛ. Эта победа позволила черниговской команде опередить Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины.

Комфортное преимущество команда Александра Рябоконя оформила еще в первом тайме — по голу забили Филипп Будковский и Денис Фаворов.

После перерыва Фаворов оформил дубль, еще по мячу за Десну добавили Сергей Старенький и Андрей Тотовицкий, который забил прямым ударом с углового. Колос ответил лишь одним голом.

Десна набрала 55 очков и по дополнительным показателям обошла в турнирной таблице Динамо. Команда Рябоконя поднялась на вторую строчку, но уже сегодня подвинуть ее в случае победы над Александрией может Заря.

В следующем туре Десна сыграет с Шахтером, Колос встретится с Зарей.

Десна - Колос 5:1 (2:0)

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78, с пен., Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 — Кожушко, 89

Ранее Динамо проиграло Шахтеру в центральном матче 29-го тура.

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Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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