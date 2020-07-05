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Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин

Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ
На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин. Об этом сообщает сборная Украины среди ветеранов в Facebook.

"Сегодня на 73 году не стало выдающегося украинского футболиста, многолетнего игрока ФК Динамо Киев и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина.

Многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, вице-чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

"Отечественный футбол понес невосполнимую утрату, мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Трошкина", - отметили в сборной ветеранов.

Владимир Николаевич долгие годы возглавлял Ассоциацию ветеранов футбола Украины

Президент киевского Динамо Игорь Суркис выразил соболезнования в связи со смертью Владимир  Трошкина.

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории "Динамо". Владимир Трошкин - это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался.

Владимир Николаевич был важной частью легендарного "Динамо" 70-х годов, его самоотверженность на футбольном поле помогала динамовской команде одерживать выдающиеся победы в истории украинского и советского футбола.

Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного и искреннего человека, настоящего друга. Все мы, кто имел честь знать Владимира Николаевича, всегда будем помнить его как человека, который шел только вперед, который ставил перед собой только максимальные задачи, который всегда был профессионалом своего дела.

Светлая память о Владимире Трошкине навсегда останется в наших сердцах.

От себя лично и от всех динамовцев выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного - Владимира Николаевича Трошкина" - слова Суркиса приводит официальный сайт киевского Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Владимир Трошкин.

Автор:

Телеграф
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