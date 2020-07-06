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Барселона не оставила шансов Вильярреалу

Барселона не оставила шансов Вильярреалу
01:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Второй сезон кряду каталонцы не покидают "Эстадио де ла Серамика" без четырех забитых мячей на своем счету (4:1).

За пять туров до конца очередного сезона испанской Ла Лиги наметилось дрейфование чемпионского трофея в сторону столицы страны. Барселона допустила сразу три осечки по возвращению из карантинной паузы, что стало неожиданным результатом, особенно памятуя про поражение в El Clasico незадолго до приостановки чемпионата.

Вместе с тем, мадридский Реал и не думал сбавлять темпы, поэтому перед началом тридцать четвертого тура расположился на первом месте в турнирной таблице, с комфортным отрывом от преследователя величиной в четыре очка. По этой причине от выезда Барселоны в гости к Вильярреалу в стане "сине-гранатовых" не ожидали иного исхода, кроме победы.

Обстановка на вершине чемпионской гонки для "сине-гранатовых" окончательно приобрела угрожающие оттенки после ничейного исхода их противостояния с мадридским Атлетико (2:2). Зашаталось изо всех сил и кресло под главным тренером, Кике Сетьеном, но до наступления определяющего момента сезона руководство клуба предпочитает не задевать столь чувствительный вопрос для всей команды. Приписываемый изречениям Гиппократа принцип — не навреди — отлично подходит под описание данной ситуации.

Вместе с тем, Вильярреал виделся не той командой, у которой в конце сезона будет однозначная ситуация. "Желтая субмарина" ведет борьбу за место в Лиге чемпионов с андалусской Севильей, но продолжает себя неуверенно чувствовать даже в зоне Лиги Европы, ведь тот же баскский Атлетик отставал от подопечных Хавьера Кальехи всего на четыре очка перед началом отчетного тура. А как Барселоне удаются матчи с решающими свои задачи командами, уже можно было понять по ходу четырех последних встреч каталонского клуба, даром, что они уместились в две календарные недели — такой уж драконовский график после карантина в Испании.

Если бы каталонцы каждый тайм в этом сезоне проводили в таком же стиле, как сделали это в первой половине отчетной встречи, то ни о какой напряженной концовке сезона и речи бы не велось. Барселона в уже подзабытом классическом стиле эпохи Гвардиолы раскатывала оборону оппонентов и, что самое главное, забивала голы в завершении своих атак.

Началом активных действий послужил автогол Пау Торреса, который под натиском со стороны Гризманна срезал мяч в сетку собственный ворот после прострела Альбы с левого фланга уже на третьей минуте встречи. Однако Вильярреалу удался столь же быстро проведенный ответный голевой выпад, а Жерар Морено добил мяч в сетку после отражения тер Штегеном удара с острого угла на левом фланге штрафной от Санти Касорлы.

А уже после этого троица Месси – Суарес – Гризманн начала устраивать вакханалию на чужой половине. Для начала, уругвайский форвард вернул лидерство своей команды в счете на табло благодаря роскошному удару с подкруткой в дальний верхний угол с левого фланга штрафной. Единственное, что могло затмить этот выстрел — это была комбинация с длинной передачей тер Штегена на Месси, которую Лео обработал под натиском Замбо-Ангисса в центре поля, после чего устремился к чужой штрафной, где и нашел партнера.

А какая точка была в завершении тайма от Гризманна! Месси наградил партнера комфортной скидкой пяткой на входе в левую половину штрафной, откуда Антуан повторил гол самого Лео в ворота Бетиса в более ранних встреча, эффектно перебросив Асенхо. Вильярреал был шокирован таким развитием событий, да еще и потерял Пако Алькасера за несколько минут до перерыва, что стало еще одной пробоиной в корпусе "желтой субмарины".

После перерыва попытки Кальехи поменять игру в нападении своей команды привели лишь к тому, что на выход Бакки была попросту потрачена одна замена — Карлос отыграл 35 минут, но запомнился лишь одним ударом сразу после появления на поле. А пока соперники старались навести порядок в своих рядах, Барселона продолжила вышивать кружева у чужих владений, и в итоге сумела еще дважды отличиться в чужих воротах. У Лионеля Месси VAR украл очередной гол. Микроскопический офсайд Видаля свел на нет очередную многоходовую комбинацию каталонцев, в завершении которой наконец-то выступил сам аргентинец. Вдобавок, уже в компенсированное время, отличиться голом со штрафного Месси не позволила уже перекладина чужих ворот.

А пока Лео бился словно о невидимую стену, Фати сумел оформить своей забитый мяч через четверть часа игры на футбольном поле. Смещение с левого фланга после паса Альбы Ансу завершил ударом под опорную ногу Асенхо, которого еще и дезориентировал рикошет от Альбиоля. Простой, на первый взгляд, момент для реализации. А было ли сложно в целом Барселоне в этот вечер? Реалу еще рано расслабляться.

В следующем туре Вильярреал сыграет в пригороде Мадрида против Хетафе, а каталонскую Барселону ожидает ожесточенное дерби против Эспаньола — первого в стране футбольного клуба, созданного исключительно испанцами, что служило ответом на процесс основания "сине-гранатовых".

Вильярреал — Барселона 1:4
Голы: Морено, 13 — Торрес, 3 (авт.), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56) — Ж. Морено (Гомес, 46), Алькасер (Бакка, 36, Ниньо, 73).

Барселона: тер Штеген — Семеду (Пуч, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс (Брайтвейт, 73), Видаль — Месси, Суарес (Ракитич, 60), Гризманн (Фати, 73).

Предупреждение: Торрес

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Барселона, Ла Лига, Новости футбола.

Автор:

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