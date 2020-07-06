Костышин о поражении от Десны: Не помню, когда мы так плохо играли

Главный тренер Колоса — о поражении в матче против Десны (1:5).

Десна разгромила Колос в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Руслан Костышин дал свой комментарий по матчу.

"Впечатления плохие, когда проигрываешь со счетом 1:5. Не помню таких игр, когда мы так плохо играли. Это, пожалуй, первая игра, мы не были похожи на самих себя. Мы проигрывали часто, но давали сопернику бой. Оказывали сопротивление, где играли на равных, создавали моменты".

"Хотя мы и создавали сегодня моменты, но Десна заставила нас играть в той манере, в которой ей нравится, и в какой мы не можем с ними играть. Мы уступаем в индивидуальной и командной скорости. Когда футболисты соперника быстрее, то ты ничего с этим не сделаешь".

"Если игроки Барселоны быстрее исполнителей Десны, то футболисты Десны быстрее, чем мои ребята", — сказал Костышин клубному Youtube-каналу Десны.