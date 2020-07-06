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Рябоконь прокомментировал матч против Колоса

Рябоконь прокомментировал матч против Колоса
01:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Главный тренер Десны - о матче против Колоса (5:1).

Десна разгромила Колос в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Александр Рябоконь дал свой комментарий по матчу.

"Я доволен действиями команды: как защитных, так и атакующих. Играли старательно. Показали хорошую скорость и игру в пас. Мы создавали моменты, поэтому все закономерно".

"Были некоторые тактические нюансы. Не хотелось бы в них углубляться, ведь это не так важно. Из тактических соображений мы перевели Фаворова на левый фланг".

"Говорил уже не раз — мы идем от игры к игре. А на турнирную таблицу посмотрим уже по окончании чемпионата, или перед последним туром. Если выиграли и набрали три очка, то, возможно, будем на втором или третьем месте", — сказал Рябоконь клубному Youtube-каналу.

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Автор:

Телеграф
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