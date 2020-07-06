Тренер Малиновского поставил амбициозную цель

Итальянский специалист высказался о поединке с Кальяри.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над Кальяри (1:0) в матче 30-го тура Серии А.

"Нам не хватало энергии и проницательности. Мы создали уйму моментов и не должны были так рисковать до финального свистка. Команда не смогла воспользоваться преимуществом, в действиях чувствовалась моральная усталость. Но я рад, что мы возвращаемся домой с нужным результатом".

Гасперини также озвучил задачу своей команды на конец сезона.

"Наша цель - математически обеспечить место в Лиге чемпионов и установить новый клубный рекорд по очкам. Было бы заманчиво финишировать на втором месте, и мы, конечно же, постараемся это сделать", - приводит слова Гасперини Football Italia .

Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Команда отстает от Интера на одно очко и на пять - от Лацио.

Напомним, что украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский сыграл важную роль в победе над Кальяри, заработав ключевой пенальти.