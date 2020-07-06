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Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным

Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
15:37 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Вчера, 5 июля, в возрасте 72 лет умер один из величайших защитников в истории отечественного футбола Владимир Трошкин.

Те, кто застал футбол 70-х, никогда не забудут контраста, который существовал между матчами "до" большого "Динамо" Лобановского и Базилевича и "после" его появления. Футбол стал подвижным - и это был эффект уровня появления "звукового" кино. Внезапно оказалось, что футбольная игра может быть как симфония, а игроки всех амплуа и на каждой позиции могут двигаться, как единый организм - создавая темп невиданной в отечественном футболе тех времен интенсивности.

Владимир Трошкин - один из тех игроков, которые олицетворяли собой эти качественные изменения, революционные изменения, которые буквально за несколько лет пережил наш футбол. Эталонная игра на фланге, с молниеносными фланговыми рейдами и постоянными подключениями к атакам, с гармоничной игрой с фланговым напарником, с неутомимостью в работе, вдохновила не одного будущего коллегу по амплуа. Вчера его не стало. Вспомним, каким он парнем был...

Владимир Трошкин родился 28 сентября 1947 года в Енакиево, Донецкой области. Рос в многодетной семье с четырьмя братьями и двумя сестрами. Его отец, уважаемый в городе как заместитель начальника цеха крупного завода "Коксохим", жил двойной жизнью, совмещая работу с футболом. Сам играл до 42 лет (говорят, во многом передал сыну свои футбольные задатки), а затем тренировал местную любительскую команду.

А еще Николай Трошкин возглавлял местный, заводской, совет ДСО "Авангард". Эта общественная нагрузка предусматривала, что он беспокоился о различных видах спорта, а пример сотрудникам показывал тем, что и семья его была спортивная. Едва ли не все виды перепробовал и Володя. После окончания восьмого класса он пошел работать на завод, в дальнейшем учась в вечерней школе. Работал по-настоящему, на трудном участке электрослесарем.

И все это - не в ущерб футболу, ведь в городском первенстве Володя Трошкин был одной из "звезд". Играя за родной коксохимический завод против вечного конкурента - команды металлургического комбината, Трошкин в 1966 году выиграл первенство города. И надо же такому случиться, на базе этой команды был создан новый коллектив - "Шахтер". Обыграв горловских "тезок" в переходном матче, он завоевал право выступать среди команд мастеров. Нет ничего удивительного, что его пригласили в настоящую взрослую команду - пусть Енакиевский "Шахтер" и играл "всего" в классе "Б", но честь попасть в главную команду города для 19-летнего паренька была большая.

Не успел он привыкнуть к новому уровню и новой команде, как в судьбе Трошкина возник новый вызов. В 1968 году его "призвали" в армию. Наиболее ловкими оказались киевские армейцы - в СКА тогда работал Владимир Меньшиков, который "выдернул" юниора. Но сказать, что это был выбор наверняка, нельзя. Владимир Николаевич, который позже сам возглавлял СКА (Киев), объяснял: "Отбор был простым: из заявок команд мастеров выписывались фамилии игроков призывного возраста - и вперед. Неважно, 60 их или 70. А дальше - "закон джунглей": выживает сильнейший. Никто ни с кем не возился. Подходишь - играешь, не выдержал конкуренции - отправили в воинскую часть".

Богоделов, Артюх, Веригин, Славинский, Дырив и многие другие - тогдашний киевский СКА, безусловно, аккумулировал много талантов. Но тренеры менялись часто - Меньшиков, Фоминых, В.Богданович. И кадровая изменчивость вполне соответствовала этому. Вспоминаем печальную, но правильную фразу о "законе джунглей" - кто-то из талантов реализовался, а кто-то - канул в Лету. Трошкин за полтора сезона провел 68 матчей, забил 9 мячей. Вообще-то, он начинал правым полузащитником, потом поиграл опорником, а в "армии" из него делали даже либеро.

Быстрый, резкий, разносторонний - Трошкин попал "на карандаш" сразу нескольким клубам класса "А". Он уже собирался переезжать в Одессу, для чего руководство "Черноморца" поспешило устроить перспективного игрока в торговый местный институт. Но советская торговля так и не получила такого специалиста - прямо под носом "Динамо" никак не могло терять талантов. Лично Виктор Маслов обратил внимание на Трошкина, поэтому прямо посреди сезона он совершил переход, не выезжая из родного города. Где-то одновременно в нескольких клубах СССР разочарованно выдохнули, а московский ЦСКА особенно - он уже даже отправлял в Украине конвой, чтобы забрать в союзную столицу служащего армии...

А "Динамо" еще должно было разбираться, кого оно приобрело. Первый же матч Трошкина за дубль "Динамо" привел к тому, что легендарный "Дед" обозвал новичка "бандитом". Дело было в матче "Динамо" против "Шахтера", где Владимир отметился голом и... удалением. На эмоциях, когда растянули игроков после драки, активным участником которой был дебютант, Виктор Маслов сказал: "Уберите отсюда этого бандита!" А в следующей игре "бандит" играл уже в основном составе, за который и выступал почти девять лет. 26 октября 1969 года Владимир Трошкин дебютировал в матче с минским "Динамо" (3:0), а через месяц забил свой первый мяч - в ворота тбилисского "Динамо" (2:2) на 75-й минуте игры. 12 ноября 1969 года состоялся и дебют в еврокубках - в 1/8 финала Кубка чемпионов с итальянской "Фиорентиной" Маслов доверил новичку опекать чемпиона мира Амарилдо.

Сначала Володя пробовался в "Динамо" опорником, но когда закончил выступления Медвидь, а его сменщик Дамин получил тяжелую травму мениска, Трошкина поставили справа в защите. "Сначала новая позиция мне не нравилась, даже скучновато было. Поэтому и делал фланговые прорывы. Это уже потом понял, что опорная зона - неблагодарная, аплодируют другим игрокам, хотя работы делаешь больше всего", - рассказывал позже Владимир Николаевич. На новой позиции он попал в список кандидатов в сборную. Причем, дебютный сбор чуть не завершился скандалом - олимпийская сборная на базе московского "Динамо" отправилась на зарубежные сборы, где главный тренер москвичей пытался переманить Трошкина из Киева в свою команду. Дебютировав в олимпийской сборной 2 июня 1971 года в матче с Нидерландами, Володя сразу же забил, а выиграли 4:0. А 19 апреля 1972года он появился в составе первой команды, приняв участие в победе над Перу - 2:0.

Маслов проработал недолго, следом прибыл другой москвич - Севидов, а затем произошло знаменательное событие. Опекуны главной команды УССР решились доверить ее дуэту совсем молодых тренеров - Лобановскому и Базилевичу. "По сути, мы прошагали в новый футбольный возраст. Работали, как лучшие профессиональные клубы Европы. Лобановский пришел в "Динамо" 34-летним. Все упражнения выполнял вместе с нами - и бегал, и прыгал. Для нас это много значило. Нам постоянно "вбивали" в голову, что мы чего-то достигнем. Мы были нарасхват, на нас верхом ездили - клуб, сборные, если где-то бывали выходные - даже там надо было индивидуально работать", - признавался позже Трошкин. А Валерий Васильевич и Олег Петрович вполне оценили "двужильность" своего подопечного, который выполнял невероятную беговую работу и выдерживал по 90 и по 120 минут. "Физически сильный, быстрый, резкий, отличался боевитостью, огромной работоспособностью, цепкостью в отборе мяча, умело применял подкаты. Активно подключался к атакам, его фланговые проходы держали в напряжении оборону соперников", - так характеризовали Трошкина современники.

Валерий Лобановский в своей книге "Бесконечный матч" поделился воспоминанием, которое многое скажет о личности футболиста Трошкина: "В Базеле перед финалом с "Ференцварошем" он подошел ко мне и спросил: "Васильевич, по-вашему, сколько весит эта чашка?", показав на афишу, где красовался Кубок обладателей кубков. "Какое это имеет значение?", - буркнул я. "Для вас, возможно, и не имеет, а мне ее тащить в раздевалку. У вас же как, если что-то тяжелое, пусть Трошкин тянет, он здоровый". Ничего себе! У меня предстартовый мандраж, а здесь - "про чашку", которую, кстати, еще неизвестно кому тянуть в раздевалку, нам или венграм! Внешняя неяркость (но не блеклость!) не помешала ему стать в один ряд с самыми полезными игроками команды. В редких случаях зона, брошенная Владимиром, требовала страховки. При своих рейдах вперед он или доводил дело до конца, или при потере мяча успевал вернуться, и как ни в чем не бывало, приступить к необходимой обороне, словно перед этим не было изнурительных рывков".

В 264 матчах чемпионатов СССР Владимир Трошкин забил за "Динамо" 21 мяч. В еврокубках - 36 матчей, 4 гола. Он получил в составе киевлян звание четырехкратного чемпиона СССР (1971, 1974, 1975, 1977), выиграл Кубок СССР 1974 года, а также Кубок кубков и Суперкубок Европы 1975 года. Трижды входил в список "33-х лучших" - под №1 (1974, 1975) и №2 (1976). Стал вице-чемпионом Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады 1976 года (за первую сборную СССР провел всего 31 матч и забил 1 мяч, а за олимпийскую - 14 матчей, 1 гол). Вот только невероятно насыщенные, интенсивные годы завершились так же быстро. На месте Трошкина начали наигрывать молодого Лозинского, который в итоге достойно унаследует позицию правого защитника. А когда Трошкина и Матвиенко тренерский штаб поставит на отчисление, состоится маленький "дворцовый переворот", который приведет к увольнению Базилевича и Петрашевского и разделению легендарного "тандема".

Самого Трошкина снова звал Константин Бесков - ему обещали квартиру в доме, где жила сама Алла Пугачева, а также Александр Прохоров, недавно перешел как раз из "Спартака" в "Динамо". Впрочем, пойти вслед за вратарем Владимир не решился - он прекрасно понимал уровень напряжения между двумя клубами, а потому доигрывал в "Днепре", где под руководством Андрея Бибы и затем Йожефа Сабо и с давним одноклубником Матвиенко провел 14 матчей. И завершил выступления.

Годы после завершения выступлений - самые сложные годы в жизни футболиста. Сначала Трошкину предлагали работу инструктором по спорту на станкозаводе, потом начали приглашать на матчи ветеранской команды "Динамо" - самым молодым рядом с седовласыми игроками, которые доживали век после футбола. А в 1978 году Владимир Николаевич стал помощником главного тренера киевского СКА - Алексея Мамыкина. Тот предлагал: "Оставайся, когда уйду на пенсию, возьмешь мое место". Но не сложились у Трошкина отношения с куратором команды от армии - заместителем командующего военным округом. Тот спрашивал: "Почему на поле нет третьего нападающего?" "Потому что сейчас играют в 4-4-2 с двумя". "Назначить третьего!", - командовал военный чин. Трошкин понимал - надо менять команду...

И когда старый друг Виктор Матвиенко пригласил вместе поработать в ровенском "Авангарде" (нынешний "Верес"), согласился. И возглавил команду после того, как Виктор Антонович отправился на учебу в Высшую школу тренеров. Среди подопечных Трошкина в Ровно были такие мастера, как Шаломай, Шельменко, Шлапак, Кочубинский, для которых это был желанный "второй шанс", который перезагрузил их карьеры. И молодой Александр Петраков - тот самый, будущий чемпион мира U-20, старший тренер юношеской сборной Украины. За четыре года в ровенской команде таких жизненных историй набралось очень много.

Позже Владимир Трошкин недолго поработал старшим тренером киевского городского совета ДСО "Трудовые резервы" - собирал лучших игроков из столичных ПТУ, выиграл с ними зимнее первенство УССР. Словом, познал футбол от самых вершин до низов - и понял, что без футбола не может. По приглашению Николая Фоминых перешел на работу в республиканскую федерацию футбола, позже продолжив работу и в Федерации футбола Украины. Занимался низшими лигами, организацией чемпионата в целом, а также трансферами футболистов. В середине 80-х занимался юными футболистами в сборной УССР. В середине 90-х входил в тренерский штаб сборной Украины. До последнего времени ездил на работу, хотя трудно было ходить, мучили болезни...

...После смерти от человека остается только память. От кого-то - только черточка между датами рождения и ухода. От других - много красочных воспоминаний, достижений, легенд. Мы долго вспоминали лучшие матчи Трошкина - а таких у волевого, яркого футболиста было много. И остановились на игре "Динамо" - ПСВ "Эйндховен" 1974/75. В Киев гости прибывают с уверенностью в своих силах, в их составе - сразу несколько супер-звезд, товарищей Кройффа по сборной Голландии. И тут - киевский "каток". Просто посмотрите, как Колотов головой вбивает мяч в сетку после великолепного сольного рейда Трошкина. Как потом еще одна фланговая классика от Владимира Николаевича завершается голом Блохина. 3:0. Брависсимо! Смотришь и удивляешься - как наши ребята из Киева, Енакиево, Чернобыльского района рвали лучших футболистов Европы. Как же хочется, чтобы повторились когда-то такие матчи... Чтобы "Динамо" (Киев) вновь вышло на тот уровень амбиций, который завещали Лобановский и Базилевич. Нам остается память и надежда...

По информации официального сайта Динамо, гражданская панихида и прощание с Трошкиным состоится в Олимпийском дворике Национального спортивного комплекса "Олимпийский" во вторник, 7 июля, с 10:00 до 11:30.

После гражданской панихиды, Владимира Николаевича похоронят на участке 75А Лесного кладбища, недалеко от Анатолия Пузача и близкого друга Владимира Трошкина Виктора Колотова.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Владимир Трошкин.

Автор:

Телеграф
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