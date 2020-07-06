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ФСБ РФ задержала бывшего украинского футболиста по подозрению в шпионаже

ФСБ РФ задержала бывшего украинского футболиста по подозрению в шпионаже
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Василенко уже предъявили обвинение и он сейчас находится в московском СИЗО.

"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО",  - цитирует источника в правоохранительных органах РФ ТАСС.

Василий Василенко родился в 1967 году. За свою карьеру он выступал в трех украинских клубах: Таврию (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружбу (Бердянск).

Ранее сообщалось, что Ракицкий стал чемпионом России по футболу.

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Все по теме:

Россия, Футбол, Василий Василенко, ФСБ РФ.

Автор:

Телеграф
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