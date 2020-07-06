Заря заявила о судейском беспределе

Заря не довольна судейством в Украине. Пресс-служба клуба привела в пример несколько эпизодов из последних матчей команды в УПЛ. Текст заявления ФК Заря приведен ниже.

"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдём сразу к фактам. Начнём с того матча, о котором мысли ещё совершенно свежи. В 29-м туре "Заря" сыграла в Запорожье на "Славутич-Арене" с "Александрией". Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов.

"Заря" вела в счёте 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причём, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну жёлтой карточкой, а в ворота "Зари" поставить пенальти. Причём, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок "Александрии" Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист "Александрии" вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнём, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример – не показатель. Согласны. Берём тот же матч с "Александрией" несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион "Ника" в Александрии. Арбитр – Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстранённым Николаем Балакиным просто "не увидели" два явных 11-метровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева – никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой ВАР не помогает. Зато вспоминаем "картинное" падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота "Зари" назначается незамедлительно. Итог – 1:0 победа "Александрии". Для нас это – потеря трёх очков.

Идём дальше. 26 тур и игра против "Динамо". Теперь арбитр встречи – Николай Балакин, а на ВАРе – Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута – Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь жёлтой карточкой. И, опять же, после просмотра ВАР, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением "Зари" 1:3. Для нас это – потеря трёх очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранён от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Лунёву за столкновение с игроком "Десны" Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова ВАР. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл чётко в мяч и это всё было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог – победа "Десны" 1:0, а у нас снова минус три очка.

За основу взяты лишь четыре матча, моменты в которых были просто вопиющими. И, на секунду, это десять потерянных очков. Набери их "Заря" и неизвестно, была бы сейчас вообще борьба за второе место.

Наше мнение не единолично. Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты высказываются в неправильности и нелогичных принятых судейских решений относительно "Зари". Вчера, к примеру, известный ведущий Игорь Цыганик в программе "ПроФутбол" был возмущён уровнем судейства в матче "Заря" - "Александрия". А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно даёт оценку нынешним судьям подверг жёсткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов "вредителями украинского футбола".

Отдельно остановимся по назначению арбитров ВАР. Сейчас "Заря" является чемпионом по играм с назначенной системой ВАР. Её-то в украинский чемпионат внедрили, но пользоваться ей так и не научились. Повторы арбитры у нас смотрят по пять минут (так было во вчерашнем матче с "Александрией", когда Екатерина Монзуль отсматривала эпизод со вторым пенальти). После просмотра системы ВАР принимаются абсолютно нелогичные решения. Опять же, как в эпизоде игры 29-го тура с "Александрией" слышна реплика Екатерины Монзуль о том, что она не видит оснований для назначения 11-метрового удара на 76-й минуте за фол Абу Ханны, однако после просмотра ВАР назначается абсолютно нелогичный 11-метровый.

Кроме того, арбитров, которые обучены работать с этой самой системой ВАР, можно перебрать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин. Вот, собственно, и все кандидатуры. Последний отстранён. Арановский и Бойко – киевляне.

Поэтому когда на наш следующий матч с "Колосом" опять будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов это уже никого не удивит. А вот закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остаётся риторическим.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперёк горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы ещё раз подчеркнём, что "Заря" играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?" - говорится в сообщении на официальном сайте луганского клуба.