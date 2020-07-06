Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
Великий защитник: мир прощается с легендой Динамо Владимиром Трошкиным
Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
Друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга
Друг Ломаченко потерял чемпионский пояс из-за допинга
Динамо - Ворскла: букмекеры определили фаворита финала Кубка Украины-2020
Динамо - Ворскла: букмекеры определили фаворита финала Кубка Украины-2020

Заря заявила о судейском беспределе

Заря заявила о судейском беспределе
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф ФК Заря Фото: ФК Заря
Заря не довольна судейством в Украине. Пресс-служба клуба привела в пример несколько эпизодов из последних матчей команды в УПЛ. Текст заявления ФК Заря приведен ниже.

"В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб "Заря" страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдём сразу к фактам. Начнём с того матча, о котором мысли ещё совершенно свежи. В 29-м туре "Заря" сыграла в Запорожье на "Славутич-Арене" с "Александрией". Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов.

Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

"Заря" вела в счёте 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причём, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну жёлтой карточкой, а в ворота "Зари" поставить пенальти. Причём, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок "Александрии" Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист "Александрии" вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнём, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример – не показатель. Согласны. Берём тот же матч с "Александрией" несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион "Ника" в Александрии. Арбитр – Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстранённым Николаем Балакиным просто "не увидели" два явных 11-метровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева – никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой ВАР не помогает. Зато вспоминаем "картинное" падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота "Зари" назначается незамедлительно. Итог – 1:0 победа "Александрии". Для нас это – потеря трёх очков.

Идём дальше. 26 тур и игра против "Динамо". Теперь арбитр встречи – Николай Балакин, а на ВАРе – Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута – Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь жёлтой карточкой. И, опять же, после просмотра ВАР, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением "Зари" 1:3. Для нас это – потеря трёх очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранён от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Лунёву за столкновение с игроком "Десны" Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова ВАР. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл чётко в мяч и это всё было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог – победа "Десны" 1:0, а у нас снова минус три очка.

За основу взяты лишь четыре матча, моменты в которых были просто вопиющими. И, на секунду, это десять потерянных очков. Набери их "Заря" и неизвестно, была бы сейчас вообще борьба за второе место.

Наше мнение не единолично. Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты высказываются в неправильности и нелогичных принятых судейских решений относительно "Зари". Вчера, к примеру, известный ведущий Игорь Цыганик в программе "ПроФутбол" был возмущён уровнем судейства в матче "Заря" - "Александрия". А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно даёт оценку нынешним судьям подверг жёсткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов "вредителями украинского футбола".

Отдельно остановимся по назначению арбитров ВАР. Сейчас "Заря" является чемпионом по играм с назначенной системой ВАР. Её-то в украинский чемпионат внедрили, но пользоваться ей так и не научились. Повторы арбитры у нас смотрят по пять минут (так было во вчерашнем матче с "Александрией", когда Екатерина Монзуль отсматривала эпизод со вторым пенальти). После просмотра системы ВАР принимаются абсолютно нелогичные решения. Опять же, как в эпизоде игры 29-го тура с "Александрией" слышна реплика Екатерины Монзуль о том, что она не видит оснований для назначения 11-метрового удара на 76-й минуте за фол Абу Ханны, однако после просмотра ВАР назначается абсолютно нелогичный 11-метровый.

Кроме того, арбитров, которые обучены работать с этой самой системой ВАР, можно перебрать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин. Вот, собственно, и все кандидатуры. Последний отстранён. Арановский и Бойко – киевляне.

Поэтому когда на наш следующий матч с "Колосом" опять будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов это уже никого не удивит. А вот закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остаётся риторическим.

Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперёк горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы ещё раз подчеркнём, что "Заря" играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?" - говорится в сообщении на официальном сайте луганского клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляп Зинченко привел к голу в ворота МС с центра поля (Видео)
02 Малиновский заработал пенальти и принес победу Аталанте (Видео)
03 Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
04 Умер выдающийся футболист Динамо Владимир Трошкин
05 Появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь