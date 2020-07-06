Буффон побил рекорд Мальдини в Серии А

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон стал рекордсменом Серии А по количеству сыгранных матчей. Джиджи сыграл в 648 поединках высшего дивизиона Италии.

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в старте в матче 30-го тура чемпионата Италии против Торино.

Таким образом, вратарь побил рекорд бывшего защитника Милана Паоло Мальдини (647 матчей) по количеству матчей в Серии А. Об это сообщает пресс-служба УЕФА.

Буффон - новый рекордсмен серии А по сыгранным матчам Джанлуиджи Буффон

Паоло Мальдини

Франческо Тотти

Хавьер Дзанетти #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Z06yjPtQbJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 6, 2020

Туринское дерби завершилось разгромной победой Ювентуса со счетом 4:1. "Украшением" поединка стал гол Криштиану Роналду со штрафного.

42-летний Буффон не попадал в стартовый состав Старой Синьоры в чемпионате Италии с 17-го тура, когда Ювентус обыграл в гостях Сампдорию.