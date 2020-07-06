Буффон побил рекорд Мальдини в Серии А

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в старте в матче 30-го тура чемпионата Италии против Торино.
Таким образом, вратарь побил рекорд бывшего защитника Милана Паоло Мальдини (647 матчей) по количеству матчей в Серии А. Об это сообщает пресс-служба УЕФА.
Буффон - новый рекордсмен серии А по сыгранным матчам
Джанлуиджи Буффон
Паоло Мальдини
Франческо Тотти
Хавьер Дзанетти #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Z06yjPtQbJ
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 6, 2020
Туринское дерби завершилось разгромной победой Ювентуса со счетом 4:1. "Украшением" поединка стал гол Криштиану Роналду со штрафного.
42-летний Буффон не попадал в стартовый состав Старой Синьоры в чемпионате Италии с 17-го тура, когда Ювентус обыграл в гостях Сампдорию.