Сантьяго Бернабеу не примет матч Испания - Украина

Сборные Испании и Украины не сыграют на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге наций УЕФА.

Стали известны варианты касательно места проведения матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Испании и Украины.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в испанской федерации футбола рассматривают три стадиона: "Альфредо ди Стефано" (резервный стадион мадридского "Реала", где команда Зинедина Зидана проводит домашние матчи после карантина из-за реконструкции главной арены страны "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" - домашняя арена "Леганеса" и "Колисеум Альфонсо Перес" - домашний стадион "Хетафе".

Напомним, матч между Испанией и Украиной состоится 6 сентября.

Отметим, что соперниками "сине-желтых" в 4-й группе элиты Лиги наций УЕФА, помимо Испании, являются сборные Германии и Швейцарии.