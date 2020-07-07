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Сантьяго Бернабеу не примет матч Испания - Украина

Сантьяго Бернабеу не примет матч Испания - Украина
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф Укринформ
Сборные Испании и Украины не сыграют на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге наций УЕФА.

Стали известны варианты касательно места проведения матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Испании и Украины.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в испанской федерации футбола рассматривают три стадиона: "Альфредо ди Стефано" (резервный стадион мадридского "Реала", где команда Зинедина Зидана проводит домашние матчи после карантина из-за реконструкции главной арены страны "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" - домашняя арена "Леганеса" и "Колисеум Альфонсо Перес" - домашний стадион "Хетафе".

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Напомним, матч между Испанией и Украиной состоится 6 сентября.

Отметим, что соперниками "сине-желтых" в 4-й группе элиты Лиги наций УЕФА, помимо Испании, являются сборные Германии и Швейцарии.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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