Месси ждет сокращение зарплаты

Каталонская «Барселона» намерена снизить зарплату Месси.

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси, сообщает El Chiringuito TV в социальной сети "Твиттер".

По информации источника, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении понизить его зарплату.

Ранее стало известно, что клуб платит Месси € 90 млн в год, из которых половина уходит на выплату налогов.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.

В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. «Барселона» занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.