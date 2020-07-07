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Месси ждет сокращение зарплаты

Месси ждет сокращение зарплаты
13:00 Сегодня Телеграф championat.com
Каталонская «Барселона» намерена снизить зарплату Месси.

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси, сообщает El Chiringuito TV в социальной сети "Твиттер".

По информации источника, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении понизить его зарплату.

Ранее стало известно, что клуб платит Месси € 90 млн в год, из которых половина уходит на выплату налогов.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.

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В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. «Барселона» занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Примера.

Автор:

Телеграф
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