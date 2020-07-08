Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)

Команда Ибрагимовича оказалась сильней команды Роналду.

В 31-м туре итальянской Серии А Милан принимал лидера чемпионата - туринский Ювентус.

Команды в первом тайме голов не забивали, а вот с начала второй половины голы посыпались. Ювентус сделал отличный задел в два мяча - забивали Рабио и Роналду.

Но хозяева поля были не согласны с таким течением обстоятельств и тоже принялись забивать голы. Во многом сыграли роль голкиперы, если у Юве Щесны пропускал нелепые голы, то Доннарумма выручал Милан не раз.

Милан — Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен.), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 81 — Рабио, 47, Роналду, 53

Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Леау, 60), Пакета (Чалханоглу, 46), Ребич (Крунич, 82) — Ибрагимович.

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Сандро, 77), Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур (Мураторе, 90+4), Пьянич (Рэмси, 70), Рабио (Матюиди, 69) — Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.

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Предупреждения: Пакета, Беннасер, Ребич, Конти — Бонуччи.