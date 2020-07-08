Участница "Женского Квартала" исполнит Гимн Украины перед финалом национального Кубка

Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук исполнит государственный гимн перед финалом Кубка Украины. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.
"На таком высоком уровне я Гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", - рассказала Адамчук.
По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой:
"У меня папа - заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец-то моя мечта осуществится! "
Напомним, решающий матч КУ-2020 Динамо-Ворскла состоится сегодня, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи в 21:30. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляция поединка.