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Барселона едва справилась с Эспаньолом (Видео)

Барселона едва справилась с Эспаньолом (Видео)
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Укринформ
В испанской футбольной Ла Лиге состоялись очередные матчи 35-го тура.

"Барселона" на "Камп Ноу" благодаря голу Луиса Суареса на 56-й минуте вырвала победу у земляков из "Эспаньола" - 1:0.

Команды доигрывали матч в меньшинстве. На 50-й минуте красную карточку получил вингер "Барселоны" Ансу Фати, на 53-й минуте также за грубую игру с поля был удален полузащитник "Эспаньола" Поль Лосано.

В других матчах игрового дня "Хетафе" проиграл "Вильярреала" - 1:3, а "Бетис" разгромил "Осасуну" - 3:0.

Турнирное положение лидеров: "Реал" - 77 очков (после 34-х игр), "Барселона" - 76 (35), "Атлетико" - 63 (65), "Севилья" - 60 (34), "Вильярреал" - 57 (35).

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ФК Барселона, Футбол, Примера.

Автор:

Телеграф
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