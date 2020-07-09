Пике приехал на матч на велосипеде, это возмутило легенду Барселоны

Лобо Карраско возмутился поступку испанца.

В среду, 8 июля, Барселона играла в 35-м туре чемпионата Испании против Эспаньола. Матч проходил на Камп Ноу, куда защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике прибыл на велосипеде.

Такой поступок возмутил легенду каталонцев Лобо Карраско. Экс-футболист отметил, что езда не велосипеде грозит игрокам травмами.

"Я бы никогда не допустил такого поведения в своем клубе. Поступок Пике грозит серьезными травмами. Он должен оставаться профессионалом", - возмутился Карраско в эфире El Chiringuito.

Отметим, что Барселона одержала минимальную победу над Эспаньолом.