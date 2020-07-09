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Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков

Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Обновлено 23:17 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
В возрасте 83 лет скончался экс-футболист донецкого Шахтера Владимир Сальков.

Сегодня в возрасте 83 лет умер легендарный футболист донецкого Шахтера Владимир Сальков. Причины смерти не сообщаются.

Сальков выступал на позиции защитника. Всего в составе Шахтера он провел 259 матчей, забив три мяча. В 1967 и 1969 гг. Сальков был капитаном Шахтера. С дончанами Сальков в качестве игрока добыл два Кубка СССР — в 1961 и 1962 гг.

В тренерской карьере уроженец Донецка работал с Шахтером, Ротором, олимпийской сборной СССР и сборной Узбекистана. Под его руководством Шахтер по разу завоевал серебро и бронзу чемпионата СССР, а также Кубок Украины в 1995 году.

С 2003 по 2007 год Сальков был спортивным директором московского ЦСКА. Удостоен украинских государственных наград, в том числе орденом «За заслуги» III степени.

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Шахтер, Новости футбола, Владимир Сальков.

Автор:

Телеграф
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