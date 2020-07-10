Манчестер Юнайтед разгромно победил Астон Виллу

Спорный пенальти в середине первого тайма для команды Солскьяера получил развитие в виде еще двух головой "Красных дьяволов" в дальнейшем (3:0).

В заключительном матче 34-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде легко справился с Астон Виллой — 3:0.

Первый гол в матче команда Оле-Гуннара Сульшера забила после спорного пенальти: после подсказки VAR судья назначил одиннадцатиметровый в ворота Астон Виллы, который реализовал Бруну Фернандеш.

Еще до перерыва Красные дьяволы забили второй гол — отличился Мэйсон Гринвуд. А уже во втором тайме довел счет до разгромного Поль Погба.

После этого матча МЮ набрал 58 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице, отставая от Лестера, который идет четвертым, всего на 1 очко. Астон Вилла занимает 19 позицию, в активе команды 27 очков.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Фернандеш, 28 (пен.), Гринвуд, 45+4, Погба, 58

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Эль-Гази (Дэвис, 59), Дуглас Луис (Вассилев, 84), Макгинн (Хурихэйн, 59), Трегезе — Грилиш — Саматта (Накамба, 59).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 66) — Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рашфорд — Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждения: Нгойо, Накамба — Ван-Биссака, Матич, Фред