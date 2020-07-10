Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Манчестер Юнайтед разгромно победил Астон Виллу

Манчестер Юнайтед разгромно победил Астон Виллу
00:15 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Спорный пенальти в середине первого тайма для команды Солскьяера получил развитие в виде еще двух головой "Красных дьяволов" в дальнейшем (3:0).

В заключительном матче 34-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде легко справился с Астон Виллой — 3:0.

Первый гол в матче команда Оле-Гуннара Сульшера забила после спорного пенальти: после подсказки VAR судья назначил одиннадцатиметровый в ворота Астон Виллы, который реализовал Бруну Фернандеш.

Еще до перерыва Красные дьяволы забили второй гол — отличился Мэйсон Гринвуд. А уже во втором тайме довел счет до разгромного Поль Погба.

После этого матча МЮ набрал 58 очков и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице, отставая от Лестера, который идет четвертым, всего на 1 очко. Астон Вилла занимает 19 позицию, в активе команды 27 очков.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Фернандеш, 28 (пен.), Гринвуд, 45+4, Погба, 58

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Эль-Гази (Дэвис, 59), Дуглас Луис (Вассилев, 84), Макгинн (Хурихэйн, 59), Трегезе — Грилиш — Саматта (Накамба, 59).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 66) — Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рашфорд — Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждения: Нгойо, Накамба — Ван-Биссака, Матич, Фред

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
03 Жена бразильца Шахтера пожаловалась на расизм в Украине
04 Десна гарантировано сыграет в еврокубках
05 Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь