Интер потерял очки в матче с Вероной

Очки у команды Конте отобрал бывший игрок Динамо Мигель Велозу.

Интер на выезде сыграл вничью с Вероной в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:2).

Хозяева поля вышли вперед уже на второй минуте - постарался Данко Лазович. В начале второго тайма миланский клуб сравнял счет благодарю голу Антонио Кандревы.

А через шесть минут хавбек Вероны Федерико Димарко удвоил преимущество соперника, забив автогол. Однако радость "нерадзурри" длилась недолго - на 86-й минуте бывший игрок киевского Динамо Мигель Велозу принес хозяевам ничью.

Верона — Интер 2:2

Голы: Лазович, 2, Велозу, 86 — Кандрева, 49, Димарко, 55 (в свои ворота)

Верона: Сильвестри — Рахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперер, 84) — Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Аджапонг, 66) — Пессина, Лазович (Верре, 84) — Степински (Ди Кармине, 54)

Интер: Ханданович — Годин, Шкриниар, Де Врей — Кандрева, Гальярдини, Брозович (Весино, 70), Янг — Борха (Эриксен, 88) — Лукаку (Мартинес, 76), Санчес

Предупреждения: Димарко, Гюнтер, Амрабат — Валеро, Янг

Интер располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А (65 очков). Верона с 43 баллами занимает девятое место.