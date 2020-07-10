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Тоттенхэм сенсационно сыграл вничью с Борнмутом

Тоттенхэм сенсационно сыграл вничью с Борнмутом
Обновлено 02:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
"Шпоры" показали далеко не самую лучшую игру под руководством Жозе Моуриньо.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм сыграл в нулевую ничью с Борнмутом. Однако "шпоры" могли упустить даже этот результат, но арбитр не засчитал гол Джошуа Кинга на последних минутах второго тайма.

Борнмут сумел доставить серьезные проблемы более именитому сопернику, тогда как подопечные Жозе Моуриньо не смогли создать действительно опасных моментов. За весь матч они не нанесли ни одного удара в створ ворот "вишен".

Таким образом, Тоттенхэм после 34-х туров занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 49 очков. Борнмут, в свою очередь, продолжает находиться в зоне вылета (18-е место) с 28 набранными пунктами в активе.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, Новости футбола, Борнмут.

Автор:

Телеграф
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