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Дальний удар Погба - в обзоре матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (Видео)

Дальний удар Погба - в обзоре матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Англии Астон Вилла - Манчестер Юнайтед.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед. Игра, проходившая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась со счетом 0:3.

Манчестер Юнайтед продлил свою победную серию в АПЛ до 5 матчей благодаря трем голам забитым на выезде. В первом тайме за манкунианцев отличился Бруну Фернандеш, который заработал и реализовал пенальти. На 4-й дополнительной минуте первого тайма Гринвуд ударом с линии штрафной удвоил преимущество Красных Дьяволов.

Во втором тайме точку поставил Погба, который ударом с метров 20-и застал врасплох и защитников и Рейну.

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Бруну Фернандеш, 28 (пен.), Гринвуд, 45+4, Погба, 58

Таким образом, Манчестер Юнайтед (5-е место, 58 очков) вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов, отставая от четвертого Лестера всего на один пункт. Астон Вилла (19-е место, 27 очков), в свою очередь,  барахтается на дне турнирной таблицы АПЛ.

В следующем туре МЮ примет Саутгемптон (13.07.20), а АВ также дома сыграет с Кристал Пэлас (12.07.20).

Ранее Астон Вилла проиграла Ливерпулю.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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