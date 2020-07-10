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Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Укринформ
В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка Лиги Европы 2019/20.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки заключительных этапов Лиги Европы.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер", если по сумме двух матчей 1/8 финала преодолеет немецкий "Вольфсбург", в четвертьфинале встретится с победителем швейцарско-немецкой пары "Базель" - "Айнтрахт", сообщает Укринформ.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.

Во всех парах сыграют по одному матчу. Игры пройдут на четырех стадионах: "Кельн" (финал), "MSV Арена" (Дуйсбург), "Дюссельдорф Арена" и "Арена АуфШальке" (Гельзенкирхен).

Результаты жеребьевки.

1/4 финала:

"Вулверхэмптон" (Англия)/"Олимпиакос" (Греция) - "Рома" (Италия)/"Севилья "(Испания)

"Интер" (Италия)/"Хетафе" (Испания) - "Байер" (Германия)/"Рейнджерс" (Шотландия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)/ЛАСК (Австрия) - "Копенгаген" (Дания)/"Истанбул Башакшехир "(Турция)

"Шахтер" (Донецк, Украина)/"Вольфсбург" (Германия) - "Базель" (Швейцария)/"Айнтрахт" (Германия).

Расписание поединков:

10-11 августа: четвертьфиналы

16-17 августа: полуфиналы;

21 августа: финал.

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа. Начало поединков в 18.55 и 22.00 по киевскому времени.

Как сообщалось, "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил "Вольфсбург" на выезде (2:1), будет принимать соперников из Германии в Киеве или Харькове.

Плей-офф Лиги Европы примут четыре немецких города — Кёльн, Гельзенкирхен, Дуйсбург и Дюссельдорф. Финал пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне.

Напомним, ранее стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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