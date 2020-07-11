Реал уверенно победил Алавес

Мадридцы стали еще на шаг ближе к чемпионству благодаря победе над басками (2:0).

В заключительном матче 35-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимал Алавес. Хозяева подошли к отчетному поединку обескровленными – из-за дисквалификации встречу пропускали Серхио Рамос и Дани Карвахаль. Кроме того, травму получил Марсело, который уже не сыграет в текущем чемпионате. "Сливочные" сразу же после стартового свистка пошли вперед, но забить гол на первых минутах могли не они, а гости. Хоселу пробил в перекладину после подачи Мендеса. После этого Реал вернул мяч себе и надолго перебрался на чужую половину поля.

Мадридцам все же удалось забить быстрый гол благодаря очередному заработанному пенальти. Наварро сбил Менди в штрафной площади, а Бензема впоследствии реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:0. Уже через две минуты Кроос мог удвоить преимущество мадридцев в счете, но его обводящему удару совсем немного не хватило точности. Подопечные Зидана продолжали атаковать и могли забить снова – Камараса срезал мяч в свои ворота после прострела Менди, но Хименес среагировал на этот эпизод и отбил мяч. Со временем баски перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля.

У Берка была возможность сравнять счет в завершении сольного прохода, но шотландец пробил прямо по центру ворота. В другом эпизоде Оливер прошел двоих оппонентов и отпасовал под удар Хоселу, но тот не смог как следует попасть по мячу. Гости еще продолжительное время контролировали мяч, однако это так и не принесло им никаких дивидендов. Ближе к окончанию первого тайма Реал забрал мяч себе и предпринимал попытки забить во второй раз. Но до свистка на перерыв им не удалось создать ни одного опасного момента, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "сливочных".

После возобновления игры хозяева активно пошли вперед в надежде забить быстрый гол. К их чести, им удалось это сделать. На 50-й минуте Бензема избежал попадания в офсайд после паса Родриго и поделился мячом с Асенсио, а Марко поразил пустые ворота — 2:0. После забитого гола мадридцы не остановились на достигнутом, продолжив атаки на ворота Хименеса. Голкиперу Алавеса часто приходилось активно вступать в игру и спасать свою команду. Сперва Роберто потащил мщный удар Бензема, а затем переиграл Родриго в ближнем бою.

Через несколько минут забить могли и гости, но Хоселу не было суждено забить в этот вечер. Нападающий пробил в ближний гол из выгодной позиции, а Куртуа успел сократить дистанцию и непринужденно отразил этот удар. Реал ответил на это пасом Бензема на свободного Васкеса, который должен был забивать, однако Лукас умудрился не попасть по мячу. В последующие минуты команда Зидана продолжала стрелять по воротам, но удары хозяев не несли угрозы для Хименеса.

Вратарю басков все же пришлось еще несколько раз спасать свою команду. Роберто потащил сперва удар Родриго с близкого расстояния, а позднее справился и с обводящим выстрелом от Иско. "Сливочные" пытались успеть забить третий гол до окончания встречи, проводя атаку за атакой. Но им больше не удалось создать ни одного опасного момента, так что Реал ограничился двумя забитыми голами. Гости же и вовсе ушли с поля без забитых мячей. Данная победа позволила мадридцам набрать очередные три очка и вновь оторваться от Барселоны на расстояние в четыре набранных пункта. Оформление "сливочными" очередного чемпионства стало еще ближе.

В 36-м туре Реал отправится в гости к Гранаде, а Алавес примет Хетафе.

Реал - Алавес 2:0

Голы: Бензема, 11 (с пенальти), Асенсио, 50

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Милитан, Менди — Модрич (Вальверде, 70), Каземиро (Б. Диас, 90+4), Кроос — Асенсио (Винисиус, 70), Бензема (Азар, 82), Родриго (Иско, 82)

Алавес: Хименес — Х. Наварро (Агиррегабирия, 23), Лагуардия, Эли, Марин — Берк, Камараса, Фейса (Махмуд, 55), Мендес (Саинс, 69) — Перес (Риоха, 56), Хоселу (Родригес, 69)

Предупреждение: Махмуд