Срна оценил результаты жребия Лиги Европы для "Шахтера"

Дарио Срна вспомнил еврокубковый опыт “горняков” предыдущего сезона.

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

“Во-первых, в наших мыслях должен быть только „Вольфсбург“. Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов — „Айнтрахт“ или „Базель“. Скорее всего, это будет „Базель“. Я доволен жеребьевкой, но нужно думать о „Вольфсбурге“ — очень хорошей команде. Это наша главная цель. Только после можно думать о другом сопернике”, — подчеркнул хорват.

Срна вспомнил еврокубковый опыт “горняков” предыдущего сезона с потенциальными соперниками.

“С „Базелем“ у нас был положительный счет, с „Айнтрахтом“ — нет. Обе команды заслуживают уважения. „Базель“ дважды обыграл „Хетафе“ ... Но, как я и сказал, наши мысли только о „Вольфсбурге“. О „Базеле“ мы вообще не будем думать”, — добавил Срна.

Напомним, что матч 1/8 финала против “Вольфсбурга” пройдет в Украине.