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Марсело не поможет Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги

Марсело не поможет Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Защитник Реала Марсело получил серьезное мышечное повреждение. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

По информации источника, 10 июля в Медицинском центре мадридского Реала у бразильца диагностировали повреждение левой приводящей мышцы.

Как сообщает Marca, футболист пропустит около трех недель. Таким образом, Марсело пропустит остаток чемпионата Испании, однако может успеть восстановиться к Лиге чемпионов, рестарт которой намечен на август.

В текущем сезоне 32-летний Марсело провел 23 матча во всех турнирах за Королевский клуб, забив два гола и отдав семь результативных передач.

Напомним, в матче 35-го тура чемпионата Испании Реал легко одолел Алавес.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Марсело.

Автор:

Телеграф
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