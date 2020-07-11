Марсело не поможет Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги

Защитник Реала Марсело получил серьезное мышечное повреждение. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

По информации источника, 10 июля в Медицинском центре мадридского Реала у бразильца диагностировали повреждение левой приводящей мышцы.

Как сообщает Marca, футболист пропустит около трех недель. Таким образом, Марсело пропустит остаток чемпионата Испании, однако может успеть восстановиться к Лиге чемпионов, рестарт которой намечен на август.

В текущем сезоне 32-летний Марсело провел 23 матча во всех турнирах за Королевский клуб, забив два гола и отдав семь результативных передач.

Напомним, в матче 35-го тура чемпионата Испании Реал легко одолел Алавес.