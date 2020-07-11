Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон

Джек Чарльтон являлся воплощением Лидса 60-х и 70-х. За 23 года он провел в Лидсе 773 игры, став рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.
Rest in peace Jack pic.twitter.com/Z6iIuIAzIE
— Leeds United (@LUFC) July 11, 2020
Вместе с Лидсом Чарльтон выиграл множество трофеев, среди которых и победа в высшем дивизионе Англии (1968/69), а также завоевание Кубка Англии (1971/72).
appearances
years
club pic.twitter.com/PgqhXb3Er0
— Leeds United (@LUFC) July 11, 2020
В составе сборной Англии защитник отыграл 35 матчей, забив шесть голов. На домашнем чемпионате мира по футболу он вместе с национальной командой выиграл Мундиаль.
В 2005 году Чарльтон попал в зал славы английского футбола.
Джек Чарльтон - старший брат сэра Бобби Чарльтона, который играл на позиции полузащитника и вместе с братом побеждал на ЧМ-1966.