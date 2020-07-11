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Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон

Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
10 июля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Джек Чарльтон являлся воплощением Лидса 60-х и 70-х. За 23 года он провел в Лидсе 773 игры, став рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.

Вместе с Лидсом Чарльтон выиграл множество трофеев, среди которых и победа в высшем дивизионе Англии (1968/69), а также завоевание Кубка Англии (1971/72).

В составе сборной Англии защитник отыграл 35 матчей, забив шесть голов. На домашнем чемпионате мира по футболу он вместе с национальной командой выиграл Мундиаль.

В 2005 году Чарльтон попал в зал славы английского футбола.

Джек Чарльтон - старший брат сэра Бобби Чарльтона, который играл на позиции полузащитника и вместе с братом побеждал на ЧМ-1966.

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Футбол, Джек Чарльтон.

Автор:

Телеграф
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