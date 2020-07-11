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УПЛ: Заря одержала волевую победу над Колосом

УПЛ: Заря одержала волевую победу над Колосом
20:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
В 30-м туре УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Колос". Гости вышли вперед уже на 9-й минуте матча. После ошибки обороны Владислав Кочергин открыл счет. В компенсированное к первому тайму время он же оформил дубль.

"Заря" набрала 57 очков и как минимум до матчей "Динамо" и "Десны" (у обоих клубов по 55 очков) вышла на второе место.

У "Колоса" - 29 очков и шестая строчка.

"Колос" - "Заря" - 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+2

"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец, Милько (Задоя, 75), Богданов, Морозко (Хомченовский, 68), Смирный, Кожушко (Антюх, 46), Лысенко (Бондаренко, 75).

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"Заря": Мацапура, Тымчик (Каменюка, 79), Вернидуб, Абу Ханна (Хомченовский, 22), Михайличенко (Цыганикс, 55), Цвек, Юрченко, Леднев, Кочергин (Громов, 55), Перович, Кабаев (Лунев, 78).

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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