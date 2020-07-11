УПЛ: Заря одержала волевую победу над Колосом

В 30-м туре УПЛ "Заря" на выезде обыграла "Колос". Гости вышли вперед уже на 9-й минуте матча. После ошибки обороны Владислав Кочергин открыл счет. В компенсированное к первому тайму время он же оформил дубль.