Манчестер Сити с Зинченко в составе разобрался с Брайтоном

Манчестер Сити обеспечил себе второе место в АПЛ.

Манчестер Сити без особых проблем разгромил Брайтон в выездном матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Горожане дважды забили до перерыва (отличились Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус), а во втором тайме отгрузили Чайкам еще 3 мяча. Стерлинг оформил хет-трик, причем третий гол вышел очень курьезным, еще один точный удар на счету Бернарду Силвы.

Александр Зинченко вышел на поле на 64-й минуте, заменив Бенжамена Менди. Для украинца это 23-й матч в сезоне, он забил один мяч.

Манчестер Сити обеспечил себе второе место, оторвавшись от Челси на 12 очков за 3 тура до конца сезона. Через 4 дня команда Хосепа Гвардиолы сыграет с Борнмутом.

Брайтон уже в следующем туре может обезопасить себя от вылета, впереди у Чаек матч с Саутгемптоном.

Брайтон — Манчестер Сити 0:5 (0:2) Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Габриэль Жезус, 44, Бернарду Силва, 56