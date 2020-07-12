Брайтон - Манчестер Сити: Зинченко получил одну из самых низких оценок в команде

Украинец провел на поле почти полчаса.

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на замену в матче 35-го тура АПЛ против Брайтона

На 64-й минуте встречи Зинченко при счете 4:0 заменил Бенжамена Менди и получил по итогу матча одну из самых низких оценок в своей команде.

Портал SofaScore оценил игру Зинченко в 6,9 балла. Меньше только у Стоунза и Фодена, столько же у Фернандиньо. Все эти игроки выходили на замену.

По мнению WhoScored, Зинченко наиграл на оценку 6,5, что также является одним из худших показателей - меньше только у Фернандиньо и Стоунза.

В текущем сезоне Зинченко провел за Манчестер Сити 22 матча во всех турнирах, где забил один гол.