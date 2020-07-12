Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Атлетико в меньшинстве минимально одолел Бетис

Атлетико в меньшинстве минимально одолел Бетис
01:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, где победу одержали "матрасники".

В субботу, 11 июля, Атлетико принимал на своем поле Бетис.

Еще в первом тайме хозяева забили два гола – однако их арбитр отменил после подсказки VAR.

Во втором тайме подвел свою команду Эрмосо – он получил красную карточку на 57-й минуте игры.

Однако Атлетико это не очень смутило: вышедший на замену Диего Коста отличился голом, которого оказалось достаточно для победы. За практически 40 минут игры в большинстве (включая компенсированное время), Бетис так и не сумел пробить Облака.

Атлетико – Бетис 1:0
Гол: Диего Коста, 74

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55)

Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83)

Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон

Удален: Эрмосо, 57.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бетис, Атлетико.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
02 УПЛ: Заря одержала волевую победу над Колосом
03 Чемпионат Испании: Месси покорилось уникальное достижение
04 Барселона минимально переиграла Вальядолид
05 Кике Сетьен о победе над "Вальядолидом": "Мы делаем все возможное"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь