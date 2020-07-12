Атлетико в меньшинстве минимально одолел Бетис

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, где победу одержали "матрасники".

В субботу, 11 июля, Атлетико принимал на своем поле Бетис.

Еще в первом тайме хозяева забили два гола – однако их арбитр отменил после подсказки VAR.

Во втором тайме подвел свою команду Эрмосо – он получил красную карточку на 57-й минуте игры.

Однако Атлетико это не очень смутило: вышедший на замену Диего Коста отличился голом, которого оказалось достаточно для победы. За практически 40 минут игры в большинстве (включая компенсированное время), Бетис так и не сумел пробить Облака.

Атлетико – Бетис 1:0

Гол: Диего Коста, 74

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55)

Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83)

Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон

Удален: Эрмосо, 57.