Аталанта упустила победу на последних минутах в матче против Ювентуса

Роналду спас Юве в конце матча.

Ювентус и Аталанта расписали результативную ничью в центральном матче 32-го тура Серии А.

Бергамаски повели в счете благодаря голу Дувана Сапаты, который забил свой 15-й мяч в чемпионате. Юве отыгрался на старте второго тайма — Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Героем матча мог стать Руслан Малиновский, забивший мяч на 81-й минуте. Украинец отличился спустя 13 минут после выхода на замену, но в конце игры Роналду реализовал еще один пенальти и спас очко для Старой синьоры.

Для Малиновского это седьмой гол за Аталанту (шестой — в Серии А), также на счету полузащитника сборной Украины 5 результативных передач в нынешнем сезоне.

Аталанта упустила возможность подняться на второе место и сократить отставание от Юве до 6 очков. Команда Джан Пьеро Гасперини третья и отстает от бьянконери на 9 баллов.

В следующем туре Аталанта примет Брешию, а Ювентус отправится в гости к разыгравшемуся Сассуоло.

Ювентус — Аталанта 2:2 (0:1)

Голы: Роналду, 55, 90 (оба — с пенальти) — Сапата, 16, Малиновский, 81