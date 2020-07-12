Игорь Когут о матче против "Львова": "Делаем все для выхода в Лигу Европы"

Полузащитник "Днепра-1" прокомментировал победу над "Львовом".

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал результат матча днепрян против «Львова» (3:2).

- Игорь, традиционно тяжелая победа над «Львовом». Какой она ощущалась на футбольном поле?

- Считаю, что для зрителей такой футбол интересен, а вот для тренеров и футболистов - не очень. Нельзя давать сопернику фору в два мяча, но здесь все же повлиял тот фактор, что мы достаточно трудно добирались до места игры, поэтому сумели разбегаться только в конце первого тайма, когда забили очень важный гол, и в итоге довели дело до победного результата.

- Какие ключевые факторы этой победы? Насколько победе поспособствовало удаление у соперника?

- Удаление сыграло свою роль, но мы и в равных составах постоянно нагнетали ситуацию у ворот соперников, у нас были моменты - мы хотели забивать и стремились к победе. Удаление просто помогло нам быстрее реализовать наше преимущество.

- Многие говорят, что Сарнавский в будущем перейдет в «Днепр-1», но он сегодня снова очень сильно мешал спортклубовцам выиграть. Как относишься к этой ситуации?

- Что тут скажешь? Молодец! Хочу поздравить его с хорошей игрой. Так складывается, что именно против нас он проводит очень хорошие матчи и помогает своей команде. Надеюсь, что если он к нам перейдет, то будет помогать и нашему клубу.

- Готова команда в Лигу Европы?

- Время покажет. Мы очень этого хотим и делаем все для выхода в еврокубки, но сезон покажет, попадем ли мы в Лигу Европы и насколько мы к ней готовы.