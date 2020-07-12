Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Вест Хэм разгромил Норвич благодаря покеру Антонио, Ярмоленко вышел на замену
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Двойной нокдаун: в США боксеры "уронили" друг друга одновременно (Видео)
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Формула 1: Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Игорь Когут о матче против "Львова": "Делаем все для выхода в Лигу Европы"

Игорь Когут о матче против "Львова": "Делаем все для выхода в Лигу Европы"
01:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Полузащитник "Днепра-1" прокомментировал победу над "Львовом".

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал результат матча днепрян против «Львова» (3:2).

- Игорь, традиционно тяжелая победа над «Львовом». Какой она ощущалась на футбольном поле?
- Считаю, что для зрителей такой футбол интересен, а вот для тренеров и футболистов - не очень. Нельзя давать сопернику фору в два мяча, но здесь все же повлиял тот фактор, что мы достаточно трудно добирались до места игры, поэтому сумели разбегаться только в конце первого тайма, когда забили очень важный гол, и в итоге довели дело до победного результата.

- Какие ключевые факторы этой победы? Насколько победе поспособствовало удаление у соперника?
- Удаление сыграло свою роль, но мы и в равных составах постоянно нагнетали ситуацию у ворот соперников, у нас были моменты - мы хотели забивать и стремились к победе. Удаление просто помогло нам быстрее реализовать наше преимущество.

- Многие говорят, что Сарнавский в будущем перейдет в «Днепр-1», но он сегодня снова очень сильно мешал спортклубовцам выиграть. Как относишься к этой ситуации?
- Что тут скажешь? Молодец! Хочу поздравить его с хорошей игрой. Так складывается, что именно против нас он проводит очень хорошие матчи и помогает своей команде. Надеюсь, что если он к нам перейдет, то будет помогать и нашему клубу.

- Готова команда в Лигу Европы?
- Время покажет. Мы очень этого хотим и делаем все для выхода в еврокубки, но сезон покажет, попадем ли мы в Лигу Европы и насколько мы к ней готовы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
02 УПЛ: Заря одержала волевую победу над Колосом
03 Барселона минимально переиграла Вальядолид
04 Чемпионат Испании: Месси покорилось уникальное достижение
05 Кике Сетьен о победе над "Вальядолидом": "Мы делаем все возможное"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь