Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)

Украинец Малиновский стал настоящим джокером для Аталанты.

Руслан Малиновский отыграл всего 22 минуты в матче Ювентус - Аталанта, но получил самую высокую оценку за игру (7,7 балов - больше всех). Это и не странно, ведь полузащитник вышел назамену и на 80-й минуте вколотил мяч в ворота Юве. К тому же, сделал это он с правой ноги, хотя сам левша.

Но гостям не удалось додержать сенсационную победу - на 90-й минуте с пенальти Роналду сравнял счет 2:2.

Обзор матча

Ювентус — Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) — Сапата, 16, Малиновский, 80

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) — Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) — Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс — Гомес (Малиновский, 68) — Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Предупреждения: Куадрадо, Рабио — Пашалич, Хатебур.