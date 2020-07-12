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Сабо: Не могу оценивать решение Каштру предоставить Шахтеру отпуск перед ответной игрой с Вольфсбургом

Сабо: Не могу оценивать решение Каштру предоставить Шахтеру отпуск перед ответной игрой с Вольфсбургом
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер
Специалист поделился ожиданиями от поединка 30-го тура УПЛ.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка 30-го тура УПЛ «Десна» — «Шахтер».

«Конечно, уже очевидно, что Луиш Каштру отпустил в отпуск несколько игроков основного состава «горняков», которые не примут участие в игре с «Десной». Думаю, что список футболистов не ограничится тремя фамилиями и в игре с командой Рябоконя мы увидим фактически весь второй состав «Шахтера». Вернее даже сказать, обойму игроков, которая сыграла меньше матчей в сезоне, чем другие исполнители.

«Шахтер», конечно же, даже в условно втором составе не будет играть с «Десной» спустя рукава и уже тем более отдавать черниговцам победу. Молодые бразильцы, которые получат от Каштру шанс, будут биться за свое место под солнцем. Поэтому матч в Чернигове будет упорным. В этой связи я прогнозирую, что у «Десны» будут шансы взять хотя бы одно очко. Мне кажется, игра в этом матче завершится вничью.

Не могу оценивать решение Каштру предоставить команде отпуск перед ответной игрой с «Вольфсбургом». Все-таки, когда был карантин, у футболистов фактически был отдых, потому что тренировочный процесс в домашний условиях, это так, не больше чем физкультура. Поэтому устать футболисты сейчас не должны, и они бы наверняка смогли с одного сезона перейти плавно в новый, а отдохнули уже зимой. Видимо, тренеры «Шахтера» опасаются, что осенью у футболистов будет сильно плотный график — матчи в сборных, в чемпионате и Лиге чемпионов, поэтому лучше сейчас им дать паузу, тем более, что горняки настраиваются пройти «Вольфсбург» и потом пройти по турнирной сетке Лиги Европы как можно дальше», — считает Сабо.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Йожеф Сабо, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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