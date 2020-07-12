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Манчестер Сити с Зинченко разгромил Брайтон 5:0 (Видео)

Манчестер Сити с Зинченко разгромил Брайтон 5:0 (Видео)
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Укринформ
Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брайтоном со счетом 5:0 в матче 35-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" со счетом 5:0 уверенно переиграл футболистов "Брайтона" в выездном матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

У "горожан" хет-трик оформил Рахим Стерлинг, который отличился на 21-й, 53-й и 81-й минутах, авторами других голов стали Габриэль Жезус (44) и Бернарду Силва (56).

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на поле на 64-й минуте, заменив Бенжамена Мэнди.

"Манчестер Сити" обеспечил себе второе место, оторвавшись от лондонского "Челси" на 12 очков за 3 тура до конца сезона.

В следующем туре 15 июля команда Хосепа Гвардиолы будет принимать "Борнмут". В этот же день "Ливерпуль", который досрочно оформил чемпионство, сыграет в Лондоне с "Арсеналом".

Брайтон – Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56

Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64)

Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)

Предупреждение: Биссума.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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