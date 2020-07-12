Дубль Макголдрика - в обзоре матча Шеффилд Юнайтед - Челси (Видео)

Видео голов и обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед - Челси.

В субботу, 11 июля, Шеффилд Юнайтед принимал Челси в рамках матча 35-го тура английской Премьер-лиги. Игра, состоявшаяся на стадионе "Брамолл Лейн", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме хозяева довольно быстро открыли счет в матче: на 18-й минуте Макголдрик оказался первым на добивании после невероятного сейва Аррисабалаги. Через 15 минут Макберни забил головой после навеса с правого фланга - Кепа даже не шевельнулся.

Во втором тайме Макголдрик оформил дубль после нелепейшей ошибки защитника лондонцев.

Шеффилд Юнайтед - Челси 3:0

Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберни, 33

Таким образом, Шеффилд Юнайтед (54 очка) поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, Челси (60 очков) - третий.

В следующем туре Челси примет аутсайдера лиги Норвич (14.07.20), а Шеффилд отправится в гости к Лестеру (16.07.20).

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