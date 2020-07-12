Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)

Сегодня, 12 июля, в матче 33-го тура Первой лиги (второй по значимости дивизион в Турции, - прим. ред.) Бурсаспор принимал Менемен Беледияспор. Встреча, проходившая на стадионе "Тимса-Арена", завершилась со счетом 2:2.
Оба гола в составе хозяев записал на свой счет экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который дважды реализовал пенальти.
Видео первого гола Селезнева:
Видео второго гола Селезнева:
Yevgen Seleznov'un gol sevinci pic.twitter.com/xJUKtZKQeJ
— Bursaspor (@BursasporSk) July 12, 2020
После этого матча Бурсаспор продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право принять участие в плей-офф за выход в турецкую Суперлигу.
Напомним, вчера в матче Ювентус - Аталанта подобным достижением отметился и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.