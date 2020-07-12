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Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)

Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Украинский нападающий ФК Бурсаспор Евгений Селезнев отметился двумя голами в чемпионате Турции.

Сегодня, 12 июля, в матче 33-го тура Первой лиги (второй по значимости дивизион в Турции, - прим. ред.) Бурсаспор принимал Менемен Беледияспор. Встреча, проходившая на стадионе "Тимса-Арена", завершилась со счетом 2:2.

Оба гола в составе хозяев записал на свой счет экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который дважды реализовал пенальти.

Видео первого гола Селезнева:

Видео второго гола Селезнева:

После этого матча Бурсаспор продолжает занимать пятое место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право принять участие в плей-офф за выход в турецкую Суперлигу. 

Напомним, вчера в матче Ювентус - Аталанта подобным достижением отметился и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Футбол, Евгений Селезнев.

Автор:

Телеграф
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