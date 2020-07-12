Мудрик дебютировал за Шахтер в УПЛ

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик в матче против Десны дебютировал за Шахтер в украинской Премьер-лиге.

Один из самых известных украинских футболистов в Instagram Михаил Мудрик сыграл свой первый матч в чемпионате Украины. Игрок появился на поле в матче 30-го тура УПЛ против Десны, заменив на 82-й минуте Тете.

За 10 минут игрового времени хавбек голевыми действиями не отметился.

Свой первый матч за Шахтер Мудрик сыграл в октябре 2018 года против Олимпика в 1/8 финала Кубка Украины.

Мудрик прославился в Instagram, выкладывая в Сеть свои необычные футбольные видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Real/fake? Монтаж/или все таки ? Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10) 7 Апр 2020 в 11:23 PDT

Отметим, матч Десна - Шахтер завершился убедительной победой Горняков.