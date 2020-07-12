Мудрик дебютировал за Шахтер в УПЛ

Один из самых известных украинских футболистов в Instagram Михаил Мудрик сыграл свой первый матч в чемпионате Украины. Игрок появился на поле в матче 30-го тура УПЛ против Десны, заменив на 82-й минуте Тете.
За 10 минут игрового времени хавбек голевыми действиями не отметился.
Свой первый матч за Шахтер Мудрик сыграл в октябре 2018 года против Олимпика в 1/8 финала Кубка Украины.
Мудрик прославился в Instagram, выкладывая в Сеть свои необычные футбольные видео.
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Real/fake? Если хочешь чтобы прилипал Нужно чтобы ты на поле спал Или просто намазал ? Какое думаете лучше видео это или следующее?Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, матч Десна - Шахтер завершился убедительной победой Горняков.