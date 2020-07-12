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Мудрик дебютировал за Шахтер в УПЛ

Мудрик дебютировал за Шахтер в УПЛ
Обновлено 22:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик в матче против Десны дебютировал за Шахтер в украинской Премьер-лиге.

Один из самых известных украинских футболистов в Instagram Михаил Мудрик сыграл свой первый матч в чемпионате Украины. Игрок появился на поле в матче 30-го тура УПЛ против Десны, заменив на 82-й минуте Тете. 

За 10 минут игрового времени хавбек голевыми действиями не отметился.

Свой первый матч за Шахтер Мудрик сыграл в октябре 2018 года против Олимпика в 1/8 финала Кубка Украины.

Мудрик прославился в Instagram, выкладывая в Сеть свои необычные футбольные видео.

 
 
 
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Real/fake? Монтаж/или все таки ?

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

 
 
 
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don’t try this at home2 Какое видео лучше?

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

Отметим, матч Десна - Шахтер завершился убедительной победой Горняков.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Михаил Мудрик.

Автор:

Телеграф
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