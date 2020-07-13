Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)

Смотреть видео голов и обзор центрального матча 35-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм - Арсенал.

В воскресенье, 12 июля, состоялся центральный поединок 35-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Арсенал. Лондонское дерби, проходившее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала Ляказетт шикарным ударом с метров 20-и заставил капитулировать Льориса. А через три минуты Сон Хын Мин легко разобрался с Давидом Луисом и изящно перебросил Мартинеса, установив паритет.

Решающий гол во встрече забил Тоби Альдервейрельд: центральный защитник Шпор и сборной Бельгии головой замкнул навес с углового.

Тоттенхэм - Арсенал 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 - Ляказетт, 16

Эта победа позволила Тоттенхэму (8-е место, 52 очка) опередить Канониров (9-е место, 50 очков) в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграет в гостях против Ньюкасла (15.07.20), а игроки Микеля Артеты, в свою очередь, проведут домашний поединок против Ливерпуля (15.07.20).

Ранее Ливерпуль не сумел обыграть Бернли.