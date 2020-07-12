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Лестер разгромно проиграл Борнмуту

Лестер разгромно проиграл Борнмуту
23:43 Вс, 12 Июль 2020 Телеграф isport.ua Фото: Twitter
В рамках чемпионата Англии состоялся еще один матч.

В рамках 35-го тура чемпионата Англии в воскресенье состоятся несколько матчей.

Лестер продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов и в матчах против команд из зоны вылета не имеет права терять очки. С Борнмутом все шло не так и плохо, Джейми Варди открыл счет в матче.

Тем не менее, в середине второго тайма Лестер пропустил дважды, а затем остался в меньшинстве, после чего пропустил еще два гола.

Борнмут – Лестер 4:1
Голы: Станислас, 65 (с пенальти), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (автогол) – Варди, 23.

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Телеграф
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