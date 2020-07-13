Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Лунин пропустил 2 гола в матче с "Сарагосой"

Лунин пропустил 2 гола в матче с "Сарагосой"
Обновлено 03:55 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter
"Овьедо" проиграл "Сарагосе" со счетом 4:2.

«Овьедо» обыграл «Сарагосу» (4:2) в 40-м туре сегунды.

Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин пропустил два гола в компенсированное ко второму тайму время – на 94-й и 97-й минутах.

Портал SofaScore оценил 21-летнего украинца в 6,5 балла. Ниже только у троих его одноклубников, у одного – такая же оценка.

Вратарь за 97 проведенных на поле минут совершил 3 сейва, провел 1 удачный выход из ворот, перехватил 1 навес, 34 раза коснулся мяча и отдал 8 точных из 27 передач (30%).

В целом Лунин пропустил 18 голов в 18 матчах за «Овьедо», а в 5 отстоял на 0. Подробная статистика здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости футбола, Андрей Лунин, Овьедо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)
02 Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
03 Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)
04 Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
05 Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь