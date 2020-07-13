Лунин пропустил 2 гола в матче с "Сарагосой"

"Овьедо" проиграл "Сарагосе" со счетом 4:2.

«Овьедо» обыграл «Сарагосу» (4:2) в 40-м туре сегунды.

Голкипер «Овьедо» Андрей Лунин пропустил два гола в компенсированное ко второму тайму время – на 94-й и 97-й минутах.

Портал SofaScore оценил 21-летнего украинца в 6,5 балла. Ниже только у троих его одноклубников, у одного – такая же оценка.

Вратарь за 97 проведенных на поле минут совершил 3 сейва, провел 1 удачный выход из ворот, перехватил 1 навес, 34 раза коснулся мяча и отдал 8 точных из 27 передач (30%).

В целом Лунин пропустил 18 голов в 18 матчах за «Овьедо», а в 5 отстоял на 0. Подробная статистика здесь.