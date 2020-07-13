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Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией

Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев
Главная интрига чемпионата Украины - кто займет вторую позицию.

 В 30-м туре луганская Заря вышла на чистое второе место, обыграв Колос со счетом 2:0. Десна не набрала очков в матче против Шахтера (2:4), а Динамо сделало осечку в матче против Александрии 2:2.

В турнирном положении три команды Заря, Динамо, Десна претендуют на вторую позицию. Напомним, второе место позволяет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Несмотря на лучшую позицию Зари, в следующих матчах команде предстоят боле сложные соперники. Многое решат два матча: Динамо - Заря и Заря - Десна.

Турнирная таблица

Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)

До конца чемпионата осталось сыграть еще два тура. Динамо сыграет с Зарей (ключевой матч) и Колосом. Заря сыграет еще с Десной. А Десна сыграет еще с Александрией.

Как видим, все участники борьбы за второе место сыграют между собой за оставшиеся два тура.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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